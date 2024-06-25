美國吸引半導體等產業 新增協助台日韓廠人才培訓

中央社／ 華盛頓24日專電

美國商務部今天宣布，「選擇美國人才計畫」將新增來自台灣、日本和韓國的投資，幫助這些國家的半導體企業、其供應鏈及其他廠商在美國招募、培訓人才，方便其在美國投資。

美國商務部發布新聞稿指出，由商務部與勞工部、教育部等單位合力執行的「選擇美國人才計畫」（SelectTalentUSA）將納入在台灣、日本、韓國的企業為合作夥伴，以利他們在美國投資或擴展業務。

商務部指出，「選擇美國人才計畫」於去年5月啟動，最初的合作夥伴包括來自澳洲、德國、列支敦斯登及瑞士的企業，近期加入「註冊學徒制」（Registered Apprenticeships）為計畫的重點，以加強合作與資訊交流。

根據美國政府網站，註冊學徒制是勞工部推動的職業培訓計畫。主要是為協助雇主培養和準備未來的勞動力，培養學員特定領域的職業技能與實際操作經驗。擔任學徒期間將能獲得工資，培訓後可獲得勞工部的認證證書。

新聞稿指出，在試辦這年，商務部的「選擇美國」（SelectUSA）辦公室、勞工部及教育部已跟一些外資公司推動註冊學徒制計畫。

超過20個部會成立的「跨機構投資工作組」（IIWG）將協助外資聯繫專家與資源，建立高品質的人才訓練和教育方案，協助外資融入美國市場，也創造更多優質的工作機會。

美國年度招商大會「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）23日起在華府近郊舉行4天，吸引90國代表團，規模為歷來最大，約2300家廠商、5000人參與，包括120人的台灣代表團，各州及屬地也都派代表出席。

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