亮眼的「美國大選年」 分析師：美股恐將回檔

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股示意圖。 路透
美股示意圖。 路透

美股今年迄今寫下亮眼的「美國大選年」漲勢，但投資人懷疑當前的漲勢能否延續。

通膨和經濟成長數據、聯準會（Fed）的可能利率路徑、以及下半年的企業獲利展望，將是影響股市後市的重中之重。

標普500指數正邁向1976年來最佳大選年的上半年表現，也是史上選舉年第二佳的表現。然而，Ned Davis Research分析師警告，這輪漲勢已經讓估值緊繃且超買。分析師們指出，許多因素讓美股下半年有可能出現回檔，包括企業獲利預估、聯準會降息展望不確定性與美國11月大選，以及目前股市上漲的廣度有限。

CFRA策略師首席投資長史托沃表示，雖然企業獲利預估從年初來已見改善，但股票估值成長卻更快，這可能是一大隱憂。

美國合眾銀行投資總監諾西則認為，投資人更擔心通膨持久不墜，伴隨著經濟成長數據，將影響聯準會今年降息的時間與幅度。

美國大選 聯準會 通膨

延伸閱讀

市場待美PCE出爐 亞股互有漲跌

房租通膨雙螺旋！電價推升CPI 國泰金產學團隊：台灣得面通膨課題

美總統大選首場辯論 拜登陣營辦千場活動主導輿論

美股締造近50年最佳選舉年表現 下半年面臨哪些變數？

相關新聞

日本放話 24小時干預匯市…官員強調準備展開行動

日本主管外匯事務最高官員神田真人24日表示，如有必要，日本準備好對外匯市場進行一天24小時全天候的干預。日圓一度勁升0....

歐盟：蘋果違反數位市場法

歐盟執委會24日初步認定，蘋果應用程式商店App Store的條款，違反數位市場法（DMA），因為其規定阻撓了其他App...

App Store涉壟斷 歐盟控蘋果違數位市場法

歐盟執委會昨天初步認定，蘋果應用程式商店App Store的條款，違反數位市場法（ＤＭＡ），因為其規定阻撓了其他Ａｐｐ開...

高利率恐長期化 債市亮警訊

投資人愈來愈樂觀地認為，美國公債價格即將由空翻多，但債市的一個關鍵指標正發出令人擔憂的訊號，讓考慮大手筆買入的人感到不安...

輝達股價貴不貴 華爾街摸不清楚

輝達（Nvidia）現在是標普500指數中最貴的股票，以股價營收比（市值營收比）而言，現在交易的水準是未來12個月預估營...

亮眼的「美國大選年」 分析師：美股恐將回檔

美股今年迄今寫下亮眼的「美國大選年」漲勢，但投資人懷疑當前的漲勢能否延續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。