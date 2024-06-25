亮眼的「美國大選年」 分析師：美股恐將回檔
美股今年迄今寫下亮眼的「美國大選年」漲勢，但投資人懷疑當前的漲勢能否延續。
通膨和經濟成長數據、聯準會（Fed）的可能利率路徑、以及下半年的企業獲利展望，將是影響股市後市的重中之重。
標普500指數正邁向1976年來最佳大選年的上半年表現，也是史上選舉年第二佳的表現。然而，Ned Davis Research分析師警告，這輪漲勢已經讓估值緊繃且超買。分析師們指出，許多因素讓美股下半年有可能出現回檔，包括企業獲利預估、聯準會降息展望不確定性與美國11月大選，以及目前股市上漲的廣度有限。
CFRA策略師首席投資長史托沃表示，雖然企業獲利預估從年初來已見改善，但股票估值成長卻更快，這可能是一大隱憂。
美國合眾銀行投資總監諾西則認為，投資人更擔心通膨持久不墜，伴隨著經濟成長數據，將影響聯準會今年降息的時間與幅度。
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