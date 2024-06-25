綠能基建保險金 上看10兆美元

英國金融時報（FT）引述一份報告指出，在淨零轉型的過程中，保險扮演極重要的角色。在2023至2030年間，對能源、道路運輸和建築業的19兆美元投資中，至少需要10兆美元的新保險來為離岸風電、太陽能場等大型基礎建設，以及現有房屋隔熱工程提供保障。

業界和決策官員漸漸留意到，在能源轉型所需的基礎建設和技術中保險所扮演的促進角色，但懷疑保險業是否有足夠的能力來承保這些龐大而複雜的風險。

目前保險公司已經在氫動力、電動車到離岸風電和混合建材等許多領域提供額外的保障，並計劃擴展到更新的技術領域。但同時，在缺乏歷史損失數據的領域，保險業對要承擔多少新增的風險戒慎恐懼。

豪德氣候小組負責人道格拉斯（Rowan Douglas）說，這份報告的目的在於敲響一記「警鐘」，提醒承保範圍在能源轉型扮演的重要角色及其帶來的挑戰。他並表示，市場上的壓力「無所不在」。

這份報告由保險經紀公司豪德（Howden）和波士頓顧問集團（BCG）合撰，目的在提醒各界意識到保險在能源轉型過程中的功用和考驗。

道格拉斯還告訴金融時報，新能源技術在創新方面正在挑戰極限，風險也隨之升高，因此不易承保，「如果產能出現短缺，產能可能會流向那些更容易被理解且更有利可圖的領域」。

報告也認為，在2030年以前化石燃料項目的保險金額不會大幅下降，不能指望從中釋出更多的資源來承保綠能項目。此外，為天災提供更多保障的需求，也將增添保險業者的壓力。