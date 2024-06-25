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輝達股價貴不貴 華爾街摸不清楚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達。 路透
輝達。 路透

輝達（Nvidia）現在是標普500指數中最貴的股票，以股價營收比（市值營收比）而言，現在交易的水準是未來12個月預估營收的約23倍。如此的估值引發一個問題，究竟輝達股票現在是昂貴還是便宜？

一年多以來，AI狂熱引發對輝達晶片的需求暴增，已使得華爾街提出的每季財測屢屢被嘲笑。當輝達在去年8月公布財報時，營收超過財測的幅度達23%，是至少2013年以來最大。

由於分析師並非是自行編撰數字，而是必須從管理層取得線索。問題在於，就連輝達的主管都難以預測未來三個月會賺多少錢。

晨星公司分析師科萊洛表示，要為輝達制定模型很困難的原因在於，當需求正在爆發時，供應是最具不確定性的變數。科萊洛說，假定輝達增加供應的能力穩定改善，那麼他對輝達未來一季的營收預估會提高多達40億美元。

主管 指數 華爾街

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