比特幣 一度跌至6萬美元

經濟日報／ 編譯黃淑玲林奇賢／綜合外電

比特幣在紐約24日早盤持續走弱，繼上周連續第二周跌逾4%後賣壓依舊沉重。其他加密幣相關的股票也同步下挫，Coinbase一度跌逾3%，Microstrategy重挫至少4%，一方面反映出比特幣ETF的需求下滑，另一方面則是凸顯全球央行貨幣政策前景充滿變數。

根據彭博資訊的報價，比特幣24日一度跌4.8%，報6萬655.5美元；這個最大加密幣上周周線跌4.15%，前一周更跌4.6%，是4月來最大周線跌幅紀錄。一項追蹤百大數位資產的指數到截至23日的七日間跌約5%，也是4月來最大跌幅，代表數位資產普遍承壓。

投資銀行Stifel首席股票策略師班尼斯特警告，這或許預示美股即將有「夏日修正」，投資人應提高警覺。

另一個因素是美國聯準會的政策立場。班尼斯特相信，聯準會的鴿聲轉淡，繼續不急著降息，較高利率維持更久，估值已過高的標普500成分股將更添拋售風險。

尼斯 比特幣 聯準會

延伸閱讀

美股締造近50年最佳選舉年表現 下半年面臨哪些變數？

聯準會有望降息加上 AI 應用廣 中長線科技股受寵

兆豐投信：降息前市場波動 布局多重資產求長期收益契機

聯準會放鴿怎預判？學者解析「利率點陣圖」：19位委員中17位贊成降息

相關新聞

日本放話 24小時干預匯市…官員強調準備展開行動

日本主管外匯事務最高官員神田真人24日表示，如有必要，日本準備好對外匯市場進行一天24小時全天候的干預。日圓一度勁升0....

歐盟：蘋果違反數位市場法

歐盟執委會24日初步認定，蘋果應用程式商店App Store的條款，違反數位市場法（DMA），因為其規定阻撓了其他App...

App Store涉壟斷 歐盟控蘋果違數位市場法

歐盟執委會昨天初步認定，蘋果應用程式商店App Store的條款，違反數位市場法（ＤＭＡ），因為其規定阻撓了其他Ａｐｐ開...

高利率恐長期化 債市亮警訊

投資人愈來愈樂觀地認為，美國公債價格即將由空翻多，但債市的一個關鍵指標正發出令人擔憂的訊號，讓考慮大手筆買入的人感到不安...

輝達股價貴不貴 華爾街摸不清楚

輝達（Nvidia）現在是標普500指數中最貴的股票，以股價營收比（市值營收比）而言，現在交易的水準是未來12個月預估營...

亮眼的「美國大選年」 分析師：美股恐將回檔

美股今年迄今寫下亮眼的「美國大選年」漲勢，但投資人懷疑當前的漲勢能否延續。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。