比特幣 一度跌至6萬美元

比特幣在紐約24日早盤持續走弱，繼上周連續第二周跌逾4%後賣壓依舊沉重。其他加密幣相關的股票也同步下挫，Coinbase一度跌逾3%，Microstrategy重挫至少4%，一方面反映出比特幣ETF的需求下滑，另一方面則是凸顯全球央行貨幣政策前景充滿變數。

根據彭博資訊的報價，比特幣24日一度跌4.8%，報6萬655.5美元；這個最大加密幣上周周線跌4.15%，前一周更跌4.6%，是4月來最大周線跌幅紀錄。一項追蹤百大數位資產的指數到截至23日的七日間跌約5%，也是4月來最大跌幅，代表數位資產普遍承壓。

投資銀行Stifel首席股票策略師班尼斯特警告，這或許預示美股即將有「夏日修正」，投資人應提高警覺。

另一個因素是美國聯準會的政策立場。班尼斯特相信，聯準會的鴿聲轉淡，繼續不急著降息，較高利率維持更久，估值已過高的標普500成分股將更添拋售風險。