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美副國務卿：台灣半導體供應中斷 恐導致全球大蕭條

中央社／ 華盛頓24日專電
美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。圖／美聯社
美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。圖／美聯社

美國國務院副國務卿坎伯今天指出，全球依賴台灣半導體產業等供應鏈與經過印太地區的商業流通，如果中斷，可能導致全球大蕭條。這5年來，拜登政府鼓勵數十個國家為台海和平穩定發聲。

華府智庫「外交關係協會」（Council on ForeignRelations）今天召開中國戰略倡議研討會，坎伯（Kurt Campbell）發表美國在印太地區戰略的主題演說。

坎伯指出，拜登（Joe Biden）政府認為，中國是唯一既有意圖，又日益擁有經濟、外交、軍事和技術實力改變國際秩序的國家，這個評估得到廣泛認同。印太地區的動態將會影響所有美國人及許多盟友和夥伴國家的人民。

他說，印太地區是主要風險的來源，北韓持續有挑釁行為。中國軍力擴張是和平時期以來最大規模，已經在擾亂區域平衡，中國在東海、南海、近期在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）與菲律賓、及與印度的衝突，特別是在台灣海峽及周邊地區的挑釁，可能引發衝突，對全球經濟造成毀滅性打擊。

坎伯指出，世界依賴經過印太地區的供應鏈和商業流通，例如台灣的半導體產業，如果這些流通被中斷，可能會引發全球大蕭條（global GreatDepression）。

他指出，拜登政府遵循美國的一中政策，擴大對台灣軍售，也新增透過「外國軍事融資」（ForeignMilitary Financing）、「總統撥款權」（presidentialdrawdown authority）的方式，強化台灣嚇阻能力。

坎伯說，5年前台海和平出現挑戰，通常只有一個國家會站出來支持台灣，到今天，美國已鼓勵數十個國家為台海和平穩定發聲，這都有助威嚇中國。

半導體 台海 拜登 美國

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