美股道瓊早盤漲逾300點 輝達延續頹勢、市值三天內蒸發逾3,000億美元
美股三大指數24日早盤全面上漲，道瓊漲317點或0.8%，標普漲0.4%，科技股開盤較為疲乏，但那斯達克綜合指數隨後跌幅收斂，拉回平盤；費半挫0.8%，台積電ADR跌1.8%。
輝達股價一度重挫3.2%，朝連續第三天下跌邁進，市值合計將蒸發逾3,000億美元；上周周線收跌4%，終結連八漲。不過，截至上周五收盤，輝達今年迄今的漲幅仍高達156%，是偏重科技股的那指100指數中表現最佳的成分股。
北方信託財富管理公司投資長Katie Nixon談到輝達時說：「如此極端的價格表現，可能會在未來有所減速，這並不是說這家人工智慧（AI）巨頭基本面不好，而是告誡要對這檔股票的迅猛漲幅和速度，得更加謹慎。」
市場對AI的熱情，大舉提振今年的股市，即便投資人應對降息預期減弱、經濟成長趨緩也是如此。標普在迭創新高後，今年上漲了將近15%。
投資人將緊盯本周五將公布的PCE數據，這是聯準會（Fed）青睞的通膨指標。
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