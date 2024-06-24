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歐盟執委會：蘋果App Store的規定違反了數位市場法

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
身兼歐盟反壟斷監管機關的歐盟執委會，今年3月依數位市場法對蘋果啟動調查，如今宣布他們的初步調查結果顯示蘋果違反這項科技規範。路透
身兼歐盟反壟斷監管機關的歐盟執委會，今年3月依數位市場法對蘋果啟動調查，如今宣布他們的初步調查結果顯示蘋果違反這項科技規範。路透

歐盟執委會24日初步認定，蘋果應用程式商店App Store的條款，違反數位市場法（DMA），因為其規定阻撓了其他App開發商自由引導消費者到替代的付費管道。這項指控可能使蘋果面臨巨額罰款

身兼歐盟反壟斷監管機關的歐盟執委會，今年3月依數位市場法對蘋果啟動調查，如今宣布他們的初步調查結果顯示蘋果違反這項科技規範，已將調查結果送交這家iPhone製造商。

這是歐盟執委會首次依據數位市場法指控一家公司違法。數位市場法的立法宗旨在於抑制大型科技公司的權力，並確保為較小的競爭對手提供公平的競爭環境。

執委會表示，在許多情況下，蘋果限制了App開發商向客戶提供連結的能力。根據大多數商業條款，蘋果僅允許透過「連結輸出」進行引導，這意味著App開發商可以在其應用程式中納入一個連結，將客戶重新導向一個網頁來訂立合約。執委會還說，蘋果應用程式商店相關的費用超出了必要的範圍。

蘋果表示，在接獲開發商和執委會的回饋後，已在過去幾個月做出了一些改變，以遵守。蘋果在一封電郵中表示：「我們相信我們的方案符合法規，而且根據我們制定的新商業條款，估計有超過99%的開發商支付給蘋果相同或更少的費用。」

這項歐盟對蘋果發動的調查，必須在一年內完成，也就是說明年3月之前會發布最終結果。如果蘋果到時遭歐盟正式認定違反數位市場法，將必須上繳全球年營業額10%作為罰款，若累犯，罰款可能增至20%。

歐盟同日也宣布，將調查蘋果向開發商徵收的費用，是否違規。例如，蘋果規定，開發商的軟體在App Store上面如果用戶超過100萬人，用戶每次下載App，開發商就要繳0.5美元給蘋果。

應用程式 歐盟 罰款

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