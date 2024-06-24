市場待美PCE出爐 亞股互有漲跌

亞洲股市上週走弱後，今天互有漲跌，投資人引頸期盼美國關鍵通膨數據PCE出爐。

法新社報導，美國最新公布的服務業數據優於預期，更加證明美國經濟依然強健，對降息希望造成打擊。

美國科技股飆漲，已助攻美股大盤觸及多年來高點，但已開始籠罩市場的買氣過熱疑慮和獲利了結賣壓，已對近幾週的股市構成壓力。

美股主要指數21日多收低，美國服務業數據優於預期並創下逾2年新高，打壓了市場情緒。

美國預計本週稍晚公布個人消費支出物價指數（PCE），這個聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標，可能在聯準會的貨幣政策計畫中扮演要角。

聯準會決策官員對外界盛傳他們可能在9月降息的臆測予以駁斥，一些官員甚至暗示很樂意在新的一年將利率維持在高檔。

亞股今天互有漲跌，上海、雪梨、首爾、台北及威靈頓股市均收低；香港大致維持平盤。東京、新加坡、曼谷、馬尼拉及雅加達等股市則收高。

日圓今天盤中匯價逼近160.17兌1美元低點，日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人（MasatoKanda）對此表示，官員已準備好隨時干預匯市。

他說，「若日圓匯率波動過大，將對本國經濟造成負面影響。一旦投機炒作導致日圓出現過度波動，我們已準備好採取適當的行動」。