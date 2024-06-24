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韓媒：台積電漲價 可望提升三星的競爭力

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓業界人士指出，三星電子有望受惠於台積電漲價，因為客戶可能會從台積電轉單。 歐新社
南韓業界人士指出，三星電子有望受惠於台積電漲價，因為客戶可能會從台積電轉單。 歐新社

產業消息來源指出，台積電和中國大陸晶圓代工廠可能的漲價行動，可望提升三星電子在價格方面的競爭力。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse news報導，台積電董事長魏哲家在4日的股東會上表示，由於成本增加，台積電有漲價的需要。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示支持，說台積電的晶圓代工服務價格太低了。

產業觀察家預期，台積電將在2024下半年漲價。台灣媒體也報導，台積電的3奈米製程訂單到2026年前都已滿，而台積電預料將調漲3奈米製程晶圓代工價格逾5%；CoWoS價格也預期增加多達20%。

有人認為，三星電子有望受惠於台積電漲價，因為一些客戶可能會從台積電轉單至三星電子。此外，隨著台積電的產能利用率攀抵百分之百，預期將有更多客戶將生產外包給三星電子。

韓國半導體產業協會（KSIA）執行董事安基賢說，「三星電子是唯一可替代台積電的代工廠」。

儘管如此，三星電子或許會聚焦在自家的環繞式閘極（GAA）技術或統包策略，而非價格和利用率等短期因素。這位南韓科技巨頭也自詡為全球至今唯一提供尖端架構的晶片廠。

台積電 客戶 漲價

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