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健保署公告14項指示用藥取消健保給付 8月1日生效

中國產能過剩外移 大馬中小企業生存條件惡化

中央社／ 吉隆坡24日專電

馬來西亞和中國近日簽署多項經貿備忘錄。媒體表示，中國過剩的產能向海外輸出，大馬若只關注雙邊經貿上層合作，忽視底層業者遭遇的不公平競爭，會使中小企業生存條件惡化。

中國國務院總理李強上週訪問馬來西亞，雙方簽署14項合作備忘錄和協議。但是外界認為協議內容實際效益有限，保護大馬中小企業，遏阻中國劣質商品以低價進口方式傾銷，才可正本清源。

馬來西亞中小型企業逾100萬家，經濟表現占國內生產毛額（GDP）近40%，大批勞工受僱於中小企業，是基層勞工重要的生計來源。中小企業在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間受創嚴重，約10%至15%的中小企業與微型企業倒閉，疫情後逐漸恢復生機。

寶騰（Proton）是馬來西亞的國產車，曾因經營不善於2017年遭中資吉利控股集團收購49.9%股份，成爲寶騰的第二大股東。大馬社會當年對中資寄予厚望，盼結合中國技術讓寶騰「起死回生」，提高市占率。

大馬媒體報導，中資吉利收購寶騰之初，曾推出新款車型，但寶騰汽車今年爆出與零件供應商糾紛，不僅訂貨量低於協議，還得降低零件價格，甚至直接從中國進口價格具競爭力的全散裝零件（CKD），讓中小企業主苦不堪言，求助無門。

大馬媒體引述國產車知情人士稱，寶騰旗下近百家零件供應商，已深陷水深火熱中。

寶騰供應商協會（Proton Vendors Association，PVA）稽核陳長興（Ricky Tan）接受大馬媒體「BFM財今」訪問說，這種現象從去年就開始，寶騰稱「如果你們不降價，我們就要直接從中國進口了」。大馬供應商再三要求與寶騰協調，但遭「拖」字訣對待。

陳長興說，中國產能過剩才採取外銷策略，尤其面對美國對中國電動車加稅，中國就想向馬來西亞等東南亞市場賣中國產品，透過降價打入大馬市場。

大馬產業界人士擔憂，政府未出面協調，也許受政治力影響，或擔心得罪中國。

對於中資進駐大馬，馬來西亞拉曼大學（UniversitiTunku Abdul Rahman）經濟學教授黃錦榮（ChinYoong Wong）認為，外界往往關注政府相關企業與中國企業合作，但焦點應轉移到「上層以下的底層中小企業」，這些中小企業是否獲益不會見諸報端，也不會出現在馬中相關經貿協議內容。

他認為，未能顧及中小企業的結果是在不設防情形下，讓中國商品堂而皇之進入馬來西亞，中小企業由於生產量不足，沒辦法產生規模經濟，生產成本上自然比中國高很多，無法與中國大量低價產品競爭。

黃錦榮以寶騰為例強調，「我們太過著迷在這種上層的馬中經貿合作中看到的好處，卻忽略底層實實在在面對的不公平競爭」，大馬政府應好好關注中小企業的生存困境。

疫情 馬來西亞

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