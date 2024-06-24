美政府祭出275億元 協助油氣業者砍甲烷排放

美國政府21日起開放競標至8月26日，將拿出8億5000萬美元幫助小型石油、天然氣生產商監測和減少營運產生的甲烷排放，是拜登政府打擊這種易加劇暖化溫室氣體逸出的一環。

路透社報導，這筆8億5000萬美元（約新台幣275億元）的資金來自拜登政府標誌性的氣候法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），將著重於幫助小型石油和天然氣業者減少甲烷排放，以及取得甲烷檢測和減排技術。

競標於6月21日開始，8月26日截止，將對產業界、學界、非政府組織、美國原住民，以及各州和地方政府開放。

一些規模較小、個別的美國油、氣業者強烈反對美國環境保護署（EPA）針對全國數十萬現有排放源制定的新甲烷標準，因為這將對產量較小的油井造成財政負擔。

他們也反對美國環保署對生產商徵收甲烷費的提案。

美國環保署長黎根（Michael Regan）說：「這些來自拜登總統『投資美國』（Investing in America）計畫的資金，將推動可用和先進技術配置，從而使我們更加瞭解甲烷排放來源。」

「這將幫助我們更有效地減少有害汙染、應對氣候危機，並創造高薪就業機會。」

石油和天然氣產業占美國甲烷排放的1/3，也是拜登政府對抗氣候變遷的重要目標。美國和其他100多個國家承諾在2030年底前，要將甲烷排放從2020年水準減少30%。

根據一份2022年的報告，占美國總產量僅6%的低產能油井及天然氣井，甲烷排放量竟占到美國所有油氣生產井所排放的一半。