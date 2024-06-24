快訊

南韓鋰電池工廠大火增至22死 罹難者「多為陸籍人士」已難辨身分

外資賣超台股451億…前十名個股曝光 最多竟是這檔面板股

上市案「胎死腹中」 證交所公告：撤銷與科科科技簽訂之上市契約

Meta高層示警：歐洲遭遇大麻煩 科技創新落後中美

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導
美國科技巨擘Meta高層克萊格（Nick Clegg）告訴法新社，就科技與創新而論，歐洲落後美國與中國，必須迎頭趕上。示意圖。(路透)
美國科技巨擘Meta高層克萊格（Nick Clegg）告訴法新社，就科技與創新而論，歐洲落後美國與中國，必須迎頭趕上。示意圖。(路透)

美國科技巨擘Meta高層克萊格（Nick Clegg）告訴法新社，就科技與創新而論，歐洲落後美國與中國，必須迎頭趕上。

法新社報導，Meta是社群網站臉書（Facebook）與Instagram及通訊軟體WhatsApp的母公司，而克萊格則是Meta的全球事務總裁，目前正在歐洲推動指導新創企業的方案。

克萊格說，歐洲遭遇了「大麻煩」。他指出：「我們急遽落後美中兩國。」

他說：「我想長久以來人們始終認為，歐洲所扮演的唯一角色就是監管。然後中國是仿造，美國則是創新。」

不過克萊格指出，光靠法規當後盾不可能取得成功，這得仰賴創新、企業家精神與科技大廠和小型新創公司之間的合作。

克萊格正推動由Meta與兩家法國企業實行的方案，也就是給予5家歐洲新創公司為期6個月的指導，並且提供設備。

克萊格先前曾帶頭推動Meta投資歐洲科技業，並於2021年宣布，Meta將在歐洲創造1萬個就業機會，以便打造「元宇宙」。

為使元宇宙計畫成真，Meta已耗費數以十億計美元，不過後來已將重點轉向人工智慧（AI），並宣布裁員數以千人，包括元宇宙研發團隊。

宇宙 新創企業 美國

延伸閱讀

專家評拜川首場辯論是「本屆選舉重大轉折點」 任何失誤可能籠罩數月

華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談 爭取自家AI模型整合至蘋果系統

王雪紅：與輝達有很好合作 7月HTC將舉行生態系發布會

貸款、看房被拒…置產禁令下 佛州華人嘆：就算是公民仍是中國臉

相關新聞

韓媒：台積電漲價 可望提升三星的競爭力

產業消息來源指出，台積電和中國大陸晶圓代工廠可能的漲價行動，可望提升三星電子在價格方面的競爭力。

大摩威爾森認為 市場目前著重經濟軟著陸而非通膨

摩根士丹利指出，美國股市僅由少數「優質」的大型股來帶動表現，可見市場關注經濟軟著陸甚於通膨和利率。

SK海力士否認委託創意設計下世代關鍵元件訂單

經濟日報引述業界消息報導，創意（3443）拿到SK海力士在HBM4基礎介面晶片訂單，不過，SK海力士向彭博新聞發布新聞稿...

路透：字節跳動與博通合作開發5奈米AI晶片 由台積電代工

兩位知情人士透露，中國大陸網路公司字節跳動正與美國晶片業者博通（Broadcom）合作，開發一款先進的AI處理器。這款處...

日本7月再迎升息？日銀摘要透露這些端倪

根據日本銀行（BoJ，央行）6月決策會議的意見摘要，日銀理事們討論了升息的可能性，原因是通膨的上行風險「變得更加明顯」。

iPhone哪種鬧鈴聲令人感覺不舒服？ X平台用戶抱怨《海邊》

iPhone的哪一種鬧鐘鈴聲引發最兩極分化的反應？美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據社群媒體，《海邊》（By the...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。