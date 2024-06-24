大摩威爾森認為 市場目前著重經濟軟著陸而非通膨
摩根士丹利指出，美國股市僅由少數「優質」的大型股來帶動表現，可見市場關注經濟軟著陸甚於通膨和利率。
摩根士丹利由威爾森（Mike Wilson）領銜的策略師寫道，當利率下降時，小型股落後於大盤，可視為這種現象的典型例子。這些策略師建議繼續持有優質的大型股和防禦性股票。
摩根士丹利策略師強調，從歷史表現來看，美股上漲廣度不足未必是壞事。
目前美股指數廣度（即參與市場漲跌的個股數目）降到1965年來最低，當年市值加權的指數隨後6個月的平均回報率為4%，而等權重指數的回報率為5%。
威爾森指出，「總結來說，廣度收窄的市場是可以持續存在的，而本身未必是未來回報的阻力。」
直到經濟成長「顯著放緩之前」，大摩團隊預料窄幅市場仍可帶動美股上漲。
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