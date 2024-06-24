iPhone哪種鬧鈴聲令人感覺不舒服？ X平台用戶抱怨《海邊》

iPhone的哪一種鬧鐘鈴聲引發最兩極分化的反應？美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據社群媒體，《海邊》（By the Seaside）的鈴聲極具爭議性，有人將它帶來的不適感與指甲刮黑板以及飛機上尖叫的小孩相提並論。

但也有人覺得這是令人心情愉悅的聲音。密西根大學音樂戲劇與舞蹈學院的音樂理論系主任Carlos Xavier Rodriguez說，「有人喜歡，也有人喊天哪好可怕」，反應很兩極。

如果你不知道《海邊》的鈴聲是什麼樣，YouTube上面有加長版、饒舌版，還有用各種樂器演奏的版本。

人們為了準時起床嘗試過很多方法。根據CNN，到1970年代，英國還有部分地區會雇人到家敲門或敲窗來叫自己起床。美國已知的第一只鬧鐘是新罕布夏州鐘表匠Levi Hutchins發明於1787年，但他的鐘只在凌晨4時響一次。1874年，法國發明家Antoine Redier為可調式機械鬧鐘申請了專利。幾年後，Seth Thomas的機械發條鬧鐘獲得專利。到19世紀末，發明電子鬧鐘。時至今日，鬧鐘又有了進展，一些高科技鬧鐘可以模仿日出的柔和光芒 ，用令人放鬆例如鳥鳴聲喚醒用戶。

《海邊》的問題在哪兒呢？Rodriguez指《海邊》的音樂沒有明顯調性，不結束在強拍上，在重複開始之前的短暫停頓，沒有結束的感覺。更教人不舒服的是那種屬於卡西歐電子键盤的電腦化音樂，欠缺人性温暖，因此讓人感到不適或不安。

15歲高中生佛萊克說，他不是愛早起的人，嘗試過警笛、喇叭聲等各種鬧鈴都無濟於事，但《海邊》叫得醒他，「有時候做夢時聽到，會驚嚇到全身緊繃，開始抓狂」。

X平台上有則貼文說，用《海邊》設鬧鈴代表你不是個認真嚴肅的人。這則貼文獲16萬個讚和逾1.5萬次分享。

不過，26歲住在東京的英文老師莫克坦認為，人們討厭鬧鐘聲音最大的理由可能是，最終都會討厭任何吵醒他們的聲音。