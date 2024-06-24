機票價降不下來！亞航掌門人：載客率高達90% 疫前聞所未聞
亞洲最大廉航亞洲航空（AirAsia）表示，在疫後旅遊熱潮中，機票價格仍然居高不下，看不到盡頭。
亞航執行長Bo Lingam表示，隨著航空燃油價格下滑和航空公司運力增加，機票價明年可能略有緩解，但強勁的需求意味緩解有限，不會很快恢復疫前水準。亞航的長短途業務將於今年9月合併，由現年59歲的Lingam領導名為亞航集團的新上市公司。
他說，亞航「載客率大約是90%，這在疫前聞所未聞」。
被壓抑的旅行需求在疫後大量釋放出來，世上許多地方機票價格飆升速度超過通膨率。包括飛機交付延誤和不在計畫內引擎維修等等的供應鏈制約因素，讓航空公司無法推出足夠的航班。
對亞航來說，這正好支撐起該集團的雄心壯志，在2030年前以東南亞基地為樞紐，建立起全球第一個廉航網絡。今年至今，亞航已增加飛往哈薩克阿拉木圖的航班，旗下的柬埔寨部門已開始營運，而且10月起還將開通飛往肯亞奈洛比的航班。
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