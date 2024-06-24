美股締造近50年最佳選舉年表現 下半年面臨哪些變數？

美股今年迄今寫下亮眼的「美國大選年」漲勢，但投資人懷疑當前的漲勢能否延續，正在觀察通膨和經濟成長數據來評估聯準會（Fed）的可能利率路徑，以及下半年的企業獲利展望。

標普500指數正邁向1976年來最佳大選年的上半年表現，也是史上選舉年第二佳的表現。

然而，根據Ned Davis Research分析師的說法，這輪漲勢已經讓估值緊繃，氛圍樂觀且市場超買。分析師們指出，許多因素讓美股下半年有可能出現回檔，包括企業獲利預估、聯準會降息展望不確定性與美國11月大選，以及目前股市上漲的廣度有限。

CFRA策略師首席投資長史托沃（Sam Stovall）表示，雖然企業獲利預估從年初來已見改善，分析師預期2024年企業獲利成長12%至13%，但目前股票估值成長卻更快。這可能是一項隱憂，「我們必須觀察上升中的股價與本益比確實是市場預期獲利更佳的結果」。現在，投資人正等待第2季財報季登場。

美國合眾銀行投資總監諾西表示，投資人更擔心通膨持久不墜，伴隨著經濟成長數據，將影響聯準會今年降息的時間與幅度。

根據芝商所FedWatch工具，雖然聯準會預測年底前僅有一次降息，但聯邦資金期貨交易者目前預期會有兩次降息，從9月開始調降利率。

與通膨相關的最重要數據是本周五將公布的個人消費支出（PCE）物價指數。D.A. Davidson財富管理研究主管雷根預期，5月的PCE數據將證實通膨正在減緩，與本月初公布的消費者物價指數（CPI）相呼應。

史托沃也有類似看法，表示他預期整體和核心PCE通膨數據將比前一個月低，這或許有利股市。

同時，經濟成長數據也是另一大焦點。雷根說，市場預期美國國內生產毛額（GDP）減緩，但維持正值，「如果我們獲得較疲弱的數據，不見得不利市場」，因為可能促使聯準會加速降息，「壞消息就是好消息，只要不是太壞的消息」。