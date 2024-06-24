駐美代表：談AI半導體不提台灣 就像吃無料甜甜圈

台灣在全球科技產業供應鏈扮演重要角色，駐美代表俞大㵢今天在一場酒會說，談人工智慧或半導體不能不提到台灣，否則就像吃沒加餡料的義大利捲餅或甜甜圈。生動比喻引起台下觀眾大笑。

美國商務部舉辦的年度招商盛會「選擇美國」（SelectUSA Investment Summit）投資高峰會23至26日在華府近郊舉行。經濟部、美國在台協會（AIT）合作組團參與，共約120人，再度成為全球最大的代表團之一。

駐美代表處23日在華府為台灣代表團舉行歡迎酒會，有36州的代表出席。

俞大㵢致詞時，延續美國AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳月初在台灣參加電腦展掀起的熱潮，延伸黃仁勳的話，強調台灣科技業的全球地位，「談人工智慧或半導體，不能不提到台灣，否則就像吃沒加餡料的義大利捲餅或甜甜圈」。

他說，台灣會與理念相近的夥伴合作，確保全球供應鏈韌性、將人工智慧技術用於增進人類福祉，「台灣將永遠是值得信賴、可靠的合作夥伴及良善力量」。

俞大㵢感謝美國對台灣的支持。在經貿方面，去年美國對台灣的投資成長134%，「但作為台灣好公民，我們也不喜歡被超越」，台灣對美國的投資更是成長790%，約占台灣對外投資的41%，美國是台灣最大的投資目的國。

經濟部長郭智輝說，台積電赴美設廠，也把半導體供應鏈帶到美國，美國是台灣最重要的夥伴。今年除了企業團，經濟部也與AIT合組半導體與新創團隊，跟美國業者交流，展現台灣不只有製造實力，也有卓越的創新推動能量。

郭智輝表示，上任後推動「境外關內」政策，希望透過大廠帶小廠的方式，帶動中小企業到海外佈局，在海外設立台灣的生產聚落，合作排除投資障礙，讓中小企業不用再單打獨鬥。台灣的中小企業靈活、跨國佈局的企圖心強，但對成本與租稅負擔較敏感，因此希望美國能儘速通過美台避免雙重課稅法案。

美國商務部副部長拉哥（Marisa Lago）致詞時，提到美國吸引投資者的多重優點，包括消費人口、創新經濟、勞動力、教育水準、投入研發及創投的資金、資本市場的深度與流通性、2022年為推動綠色能源發展通過的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）、以及吸引半導體產業的晶片法案。

拉哥指出，根據「降低通膨法」，美國政府會投入3690億美元（約新台幣11.9兆元）的資金，發展綠色能源與應對氣候變遷，「對來自台灣的企業來說，這是一個非常棒的機會，可以到美國來投資，成為全球潔淨能源供應鏈一部分」。

根據經濟部新聞稿，AIT籌組的台灣代表團，涵蓋半導體、化工、電子資通訊、生技、機械、航太及金融服務等。AIT另邀台灣企業、智庫及大專院校推派代表，參訪美國各州為建立完整產業生態系而設立的「科技中心」。

研發應用於鋰電池奈米材料的泛亞應用科技是AIT籌組台灣代表團的成員之一。

泛亞應用科技總經理楊智偉對中央社說，24日將代表台灣廠商在投資高峰會的「潔淨科技」（CleanTech）創業競賽（pitch competition）說明台灣鋰電池產業技術，以及台灣能如何協助美國建立鋰電池產業鏈。

楊智偉指出，全球約7成的鋰電池市場為中國獨佔，用於鋰電池的集流體材料鋁箔更是95%要仰賴中國。美國政府正推動建立自己的鋰電池產業鏈，並且準備再提高中國鋁製品的關稅，再加上「降低通膨法案」鼓勵發展綠能產業，美國必須尋找鋰電池材料的來源。

楊智偉說，泛亞應用與中鋼鋁業合作開發塗碳鋁箔，可有效延長鋰電池的壽命，增加導電度，美國沒有相關技術，現在正是台灣爭取美國客戶的機會。

AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）讚許台灣新創企業的活力。全球有500家新創企業爭取參加創業競賽，只有80家獲選，其中有9家企業來自台灣。

根據美國商務部資料，今年的高峰會預計吸引90個國家的代表團，規模為歷來最大，共有2300家廠商、5000人參與，各州及屬地也都派代表出席。