Nvidia營收暴衝太快 華爾街除了跟不上 還摸不清股價是否太貴

AI晶片巨擘輝達（Nvidia）現在是標普500指數中最貴的股票，以股價營收比（市值營收比）而言，現在交易的水準是未來12個月預估營收的約23倍。

如此的估值引發一個問題。在AI大爆發的時代，沒人能釐清究竟輝達營收成長趨勢將如何發展，無論是追蹤輝達的華爾街分析師或輝達的主管都沒有這個能耐。那麼，投資人怎麼能估算究竟輝達的股票現在是昂貴還是便宜？

一年多以來，AI狂熱引發對輝達晶片的需求暴增，已使得華爾街提出的每季財測屢屢被嘲笑。由於分析師並非是自行編撰數字，而是必須從管理層取得線索，問題在於，就連輝達的主管都難以預測未來三個月會賺多少錢。

自從輝達營收在2023年4月底止的一季開始大爆發後，營收屢屢超越公司財測的中間值，超過的幅度平均達13%，這是過去十年來平均值的逾兩倍。當輝達在去年8月公布財報時，營收超過財測的幅度達23%，是至少2013年以來最大。

輝達的代表不予置評。

晨星公司分析師科萊洛（Brian Colello）表示，要為輝達制定模型很困難的原因在於，當需求正在爆發時，供應是最具不確定性的變數。他上月調高輝達目標價，從每股91美元提高至105美元。輝達目前每股價格約127美元。

科萊洛說，假定輝達增加供應的能力穩定改善，那麼他對輝達未來一季的營收預估會提高多達40億美元，「我並非是第一個調高目標價、公允價值或被營收遠高於一年前所估而嚇到的分析師。這很有意思、具有報酬，但當然甚具挑戰」。

在上周五，Melius分析師瑞茲（Ben Reitzes）將輝達目標價從125美元調高至160美元，這代表輝達還會從上周五收盤繼續上漲26%。這是瑞茲今年來第五度上調輝達目標價。

隨著輝達業務大幅成長，其微軟等最大客戶承諾未來數季支出更多投入運算硬體，投資人不禁疑惑，像這樣一檔獲利和營收成長都遠優於其他大型成長股的公司，什麼才是合理的股價？

基於當前估計，輝達預估本季獲利147億美元、營收284億美元，分別較去年同期成長137%與111%；相較下，微軟和蘋果營收預估分別成長15%與約3%。

雖然輝達的企業價值倍數很高，但從業績成長的角度而言，看起來是合理的。對Jonestrading首席市場策略師歐洛克而言，較大的疑慮是輝達超越華爾街成長預期的幅度短期內將開始消退，這主要是來自公司龐大的規模。如此一來，就會更難以合理判斷輝達的股價。