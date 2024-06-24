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日本外匯長官神田稱做好全天候干預準備 日圓未受拉抬

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日本主管外匯事務最高官員神田真人。路透
日本主管外匯事務最高官員神田真人。路透

日本主管外匯事務最高官員神田真人周一告訴記者，如有必要，日本準備好對外匯市場進行一天24小時全天候的干預。日圓對美元在神田談話後變動不大。

日本財務省次官神田在財務省表示，美國將日本列入外匯「監控名單」對日本貨幣策略「沒有影響」。

神田發表談話後，日圓兌美元變動不大報159.82，逼近160日圓兌1美元關卡，且臨近4月29日創下160.17日圓的34年來谷底。日本當局4月底和5月初曾進場捍衛日圓。

神田強調，財務省並沒有具體的干預價位。

IG Australia 的市場分析師 Tony Sycamore 評道：「上周美元兌日圓收高於 159.80，受到周五晚上美國 PMI 數據強於預期、以及日本央行不願提供有關減少購債細節的支撐。我們猜測，日銀要等到美元兌日圓高於 4 月底 160.20左右觸發買盤時，才會進場干預。」

外匯 日本央行 財務

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