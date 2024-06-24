本周開盤前 五件國際事不可不知

受到輝達（NVIDIA）下跌拖累，美股標普500指數上周五（21日）走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

受到輝達下跌拖累 美大型科技股漲勢暫歇

標普500指數上周五跌0.2%，一周仍漲0.6%；那斯達克綜合指數跌0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達1.5%。

由於標普500指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，輝達這類大型股走勢對指數影響很大。輝達周線跌4%，影響所及，費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電（2330）ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%，較台北交易股價溢價16.3%。

上周五逢每季一次「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動，當日成交量將近180億股，較三個月的平均水準高出55%以上。

美國大型科技股漲勢出現疲態，市場原先表現落後者，如小型股和工業類股等價值股，因價位相較便宜，反而成為資金轉進去處。

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周套現逾9,000萬美元

輝達（Nvidia）在20、21日兩天合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。專家認為，輝達股價高檔拉回為正常現象。另一方面，監管文件顯示，執行長黃仁勳按預定計畫，上周出售了72萬股股票，總值9,646萬美元。

輝達過去兩天市值蒸發逾2,200億美元，21日市值降至約3.1兆美元，低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元，落居美股三哥。

交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，但凸顯出輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。 AJ Bell投資總監莫德指出：「這只是股市的正常波動，規模這麼大的公司，市值可能增減數億美元、甚至數十億美元，輝達本身沒有問題。」

美將限制企業投資大陸 AI 預計年底前實施

美國政府21日公布草擬的新規定，準備限制美國企業投資中國大陸的人工智慧（AI），以及其他可能危害美國國家安全的科技領域。相關限制措施包括禁止投資，或是必須知會政府相關部門。

美國總統拜登去年8月簽署一項行政命令，目的在限制美國的科技、資金、專長，流入與人民解放軍有關的中國大陸企業集團。美國財政部21日發出的新規提案，就是要落實該命令。草案內容公告，未來六周將聽取公眾意見直到8月初，接下來可能略有修訂，預定今年年底前實施。

台幣上半年貶5% 日本散戶押注日圓彈升

新興市場貨幣對美元匯率今年上半年以來貶值逾4%，表現是2020年來同期最差，主因聯準會（Fed）降息一延再延，使美國利率意外居高。台幣貶逾5%，為亞洲新興貨幣第五差。

隨著日圓匯率貶至當局的警戒水位，升高了日本當局再度出手的機率，日本散戶投資人大軍似乎正摩拳擦掌，重新押注日圓匯率將回升。

彭博資訊報導，東京金融交易所（TFX）的資料顯示，今年5月中旬以來，看好日圓兌美元升值的多頭部位一直在增加，主要是透過迎合日本散戶投資人的期貨合約。

日圓兌美元21日收貶0.6%，報159.80日圓兌1美元。Gaitame.com指出，隨著日圓兌美元貶向160日圓，散戶正迫不及待希望政府儘快出手。

大陸和歐盟同意就電動車關稅啟動磋商

大陸商務部公告，中國商務部部長王文濤和歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯舉行視訊會談，同意就歐盟對大陸電動車加徵關稅啟動磋商。

德國副總理哈貝克在北京表示，在俄烏戰爭中中國大陸支持俄方，是柏林和北京之間經濟關係惡化的主要原因。他重申歐盟願意就加徵電動車關稅同中國大陸開展對話。

陸函釋反台獨 最重判死刑

大陸上周五發布關於懲治「台獨」頑固分子的「意見」（類似函釋），羅列犯分裂國家罪、煽動分裂國家罪的行為，最高可判處死刑，甚至終身追責，且可缺席審判。

對此，陸委會回應表示，政府堅決捍衛國人自由與權利，絕不接受中共威脅與恫嚇。北京當局的做法，「只會挑起兩岸人民間的對立，嚴重影響兩岸人民往來交流，無助於兩岸關係的良性發展，更是對全世界熱愛台灣、支持台灣自由民主的國家提出極度不文明的粗暴挑釁，我們深感遺憾」。