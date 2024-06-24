老美顧荷包 商店購物變少

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

生鮮雜貨通膨飆升，產生了一個意想不到的現實：美國消費者在商店購買的食品愈來愈少。

英國金融時報（FT）報導，美國消費者過去幾年在實體超市購買的商品，比疫情爆發前少了數十億項，改為線上或大批購買，或乾脆減少消費，尤其是收入較低的家庭，以因應食品、住房和保險等必要項目的價格上漲。

美國農業部經濟學家辛克萊爾說，經通膨調整後，美國人去年在家煮食的平均支出比前年減少3.1%。NielsenIQ數據顯示，過去12個月美國商店結帳櫃台共掃描2,480億件商品，較一年前減少30億件，更比止於2020年6月的當年少了200億件。

全美餐廳協會的資料也顯示，美國消費者在餐廳外食的支出連七個月下滑，造訪餐廳的人數也連13個月減少。

顧問業者麥肯錫今年初公布的調查顯示，超過75%的消費者表示，減少購買五金雜貨的首要原因是價格。調查也發現，雖然網路業者和折扣商店銷售成長，卻無法抵銷傳統食品店銷量下滑的衝擊。

分析師說，雖然顧客上門頻率增加，每趟購買的東西卻變少，正加重零售商與供應商品提供折扣的壓力。在全美有近2,000間門市的目標百貨（Target），為了吸引顧客並提振銷售，6月宣布5,000件商品降價。沃爾瑪（Ｗalmart）約7,000件商品價格也將暫時降價，數量比一年前多50%。

消費者 美國 餐廳

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