日銀決策展望混沌不明 外資看日股轉趨謹慎

日本股市今年初漲勢凌厲，3月還衝上新高，近來卻被外資「冷眼」看待，花旗集團（Citigroup）與安本（abrdn）等業者都審慎看待後市，原因包括公司治理改革前景與日本銀行（央行）決策展望依然混沌不明。

日經225指數3月22日攻上歷史新高後，迄今已累計下跌5.6%，表現不如MSCI亞太指數同期的上漲1%，也不如美國標普500指數的攀揚4.4%。

日股漲勢落後 圖／經濟日報提供

美國銀行（BofA）的基金經理人訪調結果顯示，約三分之一的受訪者認為日股已觸頂。花旗集團以阪上亮太為首的分析師團隊表示，日股正面臨「修正的重大風險」，可能要等一段時日，才會有利多浮現。

安本多重資產投資主管周大衛（音譯）說，未來三至六個月更看好中國大陸與印度股市、而非日股，外資可能必須看到日本公司治理改革出現更多進展，才會加碼。

過去扮演助攻角色的因素如今正成為包袱。東京證交所數據顯示，幾個月前幫助日股攻上新高的外資，在6月14日止當周淨賣出日股2,500億日圓（16億美元），為連四周賣超日股，也是去年9月來最長的連續賣超期。

投資人愈來愈擔心日圓貶勢難止。雖然投資人過去樂見日圓走貶，因為有利於出口商，但日圓近來貶值的程度已讓市場焦點轉向可能加劇通膨壓力，從而傷害日本經濟。日圓匯價21日貶至逼近160日圓價位，為4月來低點。