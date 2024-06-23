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輝達進軍中東 與卡達電信商簽約提供AI技術
卡達電信商Ooredoo執行長法赫庫魯告訴路透社，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）已與Ooredoo簽約，將在Ooredoo位於中東5國的資料中心配置其AI技術。
路透社報導，這項協議標誌著輝達首次在中東大規模推出AI技術。不過，華府為阻止中國企業把中東國家當後門取得最新AI技術，限制向中東出口美國高階晶片。
根據Ooredoo發布的聲明，在其位於卡達、阿爾及利亞、突尼西亞、阿曼王國、科威特和馬爾地夫的資料中心，Ooredoo將能直接提供客戶輝達的AI及圖形處理技術。Ooredoo將是中東首家能提供這項服務的企業。
輝達電信部門資深副總裁瓦希斯塔（RonnieVasishta）表示，透過提供這項技術，Ooredoo更能幫助客戶有效運用生成式AI應用程式。
法赫庫魯（Aziz Aluthman Fakhroo）接受路透社採訪時說道：「多虧這項協議，我們的B2B客戶將能獲得他們的競爭對手在未來18至24個月（無法取得）的服務。」
這項合約是本月19日於丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）電信管理論壇（TM Forum）的場邊簽署，兩家公司並未透露這筆交易的價格。
Ooredoo也沒有具體公布將在資料中心配置何種輝達技術，稱這取決於供應情形和客戶需求。
華府允許向中東出口部分輝達技術，但限制出口其最高階晶片。
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