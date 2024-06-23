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日經報導：歐盟盼與日、韓成國防產業夥伴 共同發展軍備

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本經濟新聞今天引述歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高級官員報導，歐盟尋求與日本、韓國建立安全及國防產業夥伴關係，旨在共同發展軍事裝備。路透
日本經濟新聞今天引述歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高級官員報導，歐盟尋求與日本、韓國建立安全及國防產業夥伴關係，旨在共同發展軍事裝備。路透

日本經濟新聞今天引述歐洲聯盟執行委員會（European Commission）一名高級官員報導，歐盟尋求與日本、南韓建立安全及國防產業夥伴關係，旨在共同發展軍事裝備。

日經新聞指出，這將是歐盟與亞洲國家首次進行這類安全及國防相關合作。其報導引述一名歐盟官員的說法，但並未透露這名官員的身分。

根據日經新聞，歐盟希望在年底前與日本達成部長級協議，這可望有助歐盟為日本及歐洲企業管理的共同計畫提供資金。

路透社今天無法立即聯繫到日本外務省代表、南韓與歐盟駐東京代表團，請他們就這篇報導置評。

儘管日本憲法聲明放棄戰爭，日本表示正面臨「二戰以來最嚴峻且複雜的安全環境」。日本近年在其戰後最大規模軍事擴張中致力強化國防產業，並對亞洲鄰國中國與北韓造成的威脅表達擔憂。

東京試圖對抗中國日益專斷的海上行動，也對台灣海峽任何潛在不穩定性表示擔憂。

南韓 日本 歐盟

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