法國國會選舉最新民調！拚經濟方面 選民最信任極右派的國民聯盟

最新民調顯示，在管理經濟和公共財政方面，法國選民最相信極右派的「國民聯盟」（RN），儘管該政黨提出的減稅行動與支出計畫沒有交代財源，也缺乏執政經驗。

根據益普索（Ipsos）為金融時報（FT）在19~20日進行的民調，25%的受訪者最有信心雷朋所屬的國民聯盟能對經濟做出正確決定，高過左翼政黨組成「新人民陣線」（NPF）的22%，現任總統馬克宏的「同在聯盟」（Ensemble）則僅有20%。

這項民調顯示，馬克宏的中間派陣營在6月30日的國會選舉面臨艱鉅挑戰，其競選策略聚焦於讓選民相信，若極右派或左翼政府上任將摧毀經濟，最終導致大幅增稅。

在改善生活水準、抗擊通膨及減稅上，國民聯盟的支持率領先。就連馬克宏的一大政績，失業率在他執政期間一度下降至15年低點，民眾在這方面也最信任國民聯盟。

令人訝異的是，23%的受訪者認為國民聯盟最能降低財政赤字與債務，而同在聯盟與NPF同為17%。

這項數據似乎證實了馬克宏競選團隊感受到的民意變化，也就是在嘗試過各種選擇後，選民願意給國民聯盟一個機會。

Ipsos民調專家加拉德說：「這種變化無疑與國民聯盟的『正常化』策略有關，但也與前總統歐朗德領導下的左翼、以及對馬克宏執政引發的失望，脫不了關係，再加上左翼政黨難以連續確實地對抗馬克宏。」

另據Odoxa 21日發布的民調顯示，國民聯盟與盟友很有可能在議會取得絕對多數，可望在577個席位中取得250~300席，遠超目前的89席，NPF則有望取得160~210席，馬克宏則只能取得70~120席，較現下的250席大幅萎縮。