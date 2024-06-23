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華爾街日報：蘋果已與Meta等企業洽談 爭取自家AI模型整合至蘋果系統

中央社／ 紐約23日綜合外電報導
華爾街日報今天報導，臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌在內等企業已和蘋果洽談，極力爭取自家生成式人工智慧（AI）模型整合至蘋果AI系統。歐新社
華爾街日報今天報導，臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌在內等企業已和蘋果洽談，極力爭取自家生成式人工智慧（AI）模型整合至蘋果AI系統。歐新社

華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，臉書（Facebook）母公司Meta和谷歌在內等企業已和蘋果洽談，極力爭取自家生成式人工智慧（AI）模型整合至蘋果AI系統。

路透社報導，華爾街日報引述知情人士指稱，除了Meta和谷歌（Google）、AI新創公司Anthropic和Perplexity也已和蘋果商議，爭取將它們的生成式AI整合至蘋果最新發表、用於iPhone的個人化智慧系統Apple Intelligence。

蘋果、Meta、Perplexity以及Anthropic並未在正常工作時間以外，立即回應路透社提出的置評請求。

華爾街日報報導，這些討論都尚未定案，最後可能告吹；若與蘋果談成交易案，將有助AI企業擴大自家產品布局。

報導還說，這個潛在合作帶來的意外之財有多少仍不清楚，但這些討論涉及AI企業透過Apple Intelligence向顧客販售高級訂閱服務。

蘋果本月宣布外界期待已久的AI戰略，除了將把新技術Apple Intelligence整合至包含語音助理Siri在內的一系列應用程式（App），還會把OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT導入蘋果旗下裝置。

AI Apple OpenAI Siri 應用程式 華爾街日報 語音

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