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無視減碳目標？全球石油企業燃除天然氣量增加 創5年來最高

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
世界銀行（World Bank）近日發布的報告顯示，全球石油企業去年燃除的天然氣量創下5年來最高，同時，這種高污染做法的強度正在增加。示意圖。路透資料照
世界銀行（World Bank）近日發布的報告顯示，全球石油企業去年燃除的天然氣量創下5年來最高，同時，這種高污染做法的強度正在增加。示意圖。路透資料照

世界銀行（World Bank）近日發布的報告顯示，全球石油企業去年燃除的天然氣量創下5年來最高，同時，這種高污染做法的強度正在增加。

路透社報導，距離世界銀行停止例行燃除（flaring）的目標僅剩6年時間，這些公司去年燒掉的天然氣估計達到1480億立方公尺，相較2022年成長7%，而同期原油產量僅增加1%。

鑽探石油往往會產生伴生天然氣，一些公司選擇燃燒這些天然氣，而非將它捕捉或儲存起來。這些公司通常以建設所需的基礎設施不具商業利益為由，將天然氣燃除。

根據世界銀行「全球天然氣燃除追蹤」（Global Gas Flaring Tracker）發布的報告，燃除量的成長超越2021年和2022年所減少的數量，並提到「全球並未保持減少天然氣燃除的努力，須採取緊急行動」。

若停止燃除的行動，將能至少減少3億8100萬公噸二氧化碳當量有害環境的排放進入大氣中。

報告指出：「透過有效的夥伴關係和打造將伴生天然氣變現的方案，便可以大幅減少天然氣燃除以及燃除強度。」

9個主要石油生產國占燃除總量的75%、石油產量的46%，這些國家按燃燒的氣體量排序，分別為俄羅斯、伊朗、伊拉克、美國、委內瑞拉、阿爾及利亞、利比亞、奈及利亞和墨西哥。

報告指出，阿爾及利亞和委內瑞拉減少了天然氣燃除，但這些成果被伊朗、俄國、美國和利比亞等國抵銷。

在受到不穩定、衝突或暴力影響的國家，燃除強度，即每生產一桶石油燃燒的天然氣量最高。

世界銀行與美國的科羅拉多礦業學院（Colorado School of Mines）合作，根據衛星資料計算出燃除數據。

世界銀行 伊朗 石油 碳排放 美國

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