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日圓匯率近來大幅貶值 金融業高層分析「背後原因」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
日圓匯率又貶到接近160。 （路透）
日圓匯率又貶到接近160。 （路透）

美國財政部上週四將日本列入外匯「監控名單」，背後的意義引起金融權側目。雖然這次日本並沒有上榜匯率的操縱國，但是這次上榜觀察國，一位金融業高層指出，這個應該和日本銀行4、5月動用外匯存底阻貶日圓有關，也看得出來美國對於日圓匯率究竟該走升還是走貶的態度，這也是最近日圓匯率大幅貶值的背後原因。

不過，也有分析師認為，日本被列入監控名單的原因，主要和日本的貿易順差和經常帳戶盈餘較高，而不是是4、5月日本動用外匯存底來阻貶日圓匯率。

日圓匯率自20日起已連續7個交易日下跌，上周五在160上下，為1美元兌159.767日圓，已創下3月以來最長的跌幅，儘管日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人上周五重申，日本政府將在必要時採取適當行動，但這位金融業高層認為，日圓匯率貶值，有助於其出口競爭力更進一步的擴張，尤其是相對於中國，這個符合美國的戰略目標。

再者，在美日的利差未變之下，日圓匯率的貶值本來就是市場的機制，日本現在已經列入外匯監控觀察名單了，在這種情況之下，高層認為，日本政府所謂的出手干預，宣示的意義會大於實質的意義。

日圓匯率 日本銀行

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