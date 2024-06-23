快訊

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

午後雨彈來襲！松山機場暫停地面作業 部分航班恐延誤

南市後壁高溫全台第二！果農哀號 現在提早清晨4點就上工

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳14日出席加州理工學院畢業致詞，致敬OpenAI共同創辦人、前首席科學家蘇茨克維。圖為黃仁勳4日出席台北國際電腦展演說。法新社
輝達執行長黃仁勳14日出席加州理工學院畢業致詞，致敬OpenAI共同創辦人、前首席科學家蘇茨克維。圖為黃仁勳4日出席台北國際電腦展演說。法新社

商業內幕（Business Insider）報導，輝達創始人兼執行長黃仁勳14日出席加州理工學院畢業典禮致詞，致敬聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的共同創辦人、前首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever），大讚「點燃深度學習的大爆炸」。

黃仁勳日前於加州理工學院發表畢業致詞，點名致敬OpenAI前首席科學家蘇茨克維、辛頓（Geoffrey E. Hinton）與克里澤夫斯基（Alex Krizhevsky），大讚他們開發卷積神經網路（Convolutional Neural Networks）AlexNet奠定先驅貢獻。AlexNet是一款用於影像辨識的演算模型。

他說，他們使用輝達早期開發的CUDA GPUs訓練AlexNet，拿下2012年ImageNet挑戰，「這是深度學習領域大爆炸的一刻，象徵人工智慧（AI）革命的關鍵時刻」。

蘇茨克維去年11月參與董事會決策，開除OpenAI執行長兼共同創辦人奧特曼（Sam Altman），事後坦言十分後悔；不過奧特曼回鍋後，蘇茨克維便被OpenAI的董事會除名，今年5月離開OpenAI。

蘇茨克維本月宣布將自行創立一間新的AI研發公司，名叫「安全超級智慧」（暫譯：Safe Superintelligence），唯一目標是「打造安全的超級智慧」。

ChatGPT OpenAI 爆炸 科學家 黃仁勳

延伸閱讀

巴隆年度最佳執行長 黃仁勳、蘇姿丰雙雙入選

兩方爭吵數周了！傳黃仁勳為1事嚴管自家晶片 大客戶微軟超不爽

NVIDIA憑什麼市值稱王？ 因黃仁勳掌握科技大勢、放膽押注

輝達市值世界第一！黃仁勳身價日增1300億 全球富豪排第11名

相關新聞

黃仁勳才點名致敬他！OpenAI共同創辦人逼宮執行長失敗 黯然下台另起爐灶

商業內幕（Business Insider）報導，輝達創始人兼執行長黃仁勳14日出席加州理工學院畢業典禮致詞，致敬聊天機...

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 恐衝擊商業載人計畫

國家航空暨太空總署(NASA)與波音公司21日晚間宣布，目前停靠在國際太空站的波音「星際飛船」(Starliner)回返...

歐盟加徵中國電動車關稅 中德談判分歧

歐盟與中國貿易衝突升溫之際，德國聯邦副總理哈貝克(Robert Habeck)訪問中國；哈貝克22日在北京表示，德國與中...

巴隆年度最佳執行長 黃仁勳、蘇姿丰雙雙入選

財經周刊巴隆(Barron's)揭曉2024年最佳執行長，輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、高通艾蒙都入列，這些企業領導人造福消費...

主權AI 輝達開拓的新天地

輝達、微軟和蘋果上周繼續纏鬥，爭市值第一。輝達18日市值增至3.335兆，壓倒微軟和蘋果，登上全球第一。但20和21日連...

中國電動車反補貼調查案 中歐啟動磋商

中國商務部表示

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。