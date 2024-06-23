中國電動車反補貼調查案 中歐啟動磋商

中國商務部表示，

中歐昨天商定，對於歐盟針對中國電動汽車反補貼調查案啟動磋商。

據中國商務部官網，中國商務部長王文濤22日應約與歐盟執委會負責貿易政策的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行視訊會談，「雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）去年10月針對中國輸入歐盟市場的電池電動車展開反補貼調查，並於本月12日公布初步調查結果，決定自7月4日起加徵臨時關稅；歐盟與中國的討論若不能獲得有效解決方案，這些臨時關稅措施將自7月4日起實施。

對此，北京除藉由多種管道和場合表達強烈反對的立場，為了向歐盟施壓，中國商務部17日公布，自當天起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。