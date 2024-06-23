高層陷新聞道德爭議 華郵新總編懸缺

最近陷入財務困境的華盛頓郵報正面臨總編輯懸缺窘境。該報發行人兼執行長路易斯廿一日在致員工的備忘錄宣布，新任命的總編威納特決定留在倫敦擔任英國電訊報副總編輯，該報將立即尋找新人選。

美聯社報導說，這是華郵高層短時間內又一次「劇變」，凸顯該報重組計畫發生災難性錯誤。華郵六月初才撤換其創社近一五○年來首位女總編布茲比，由華爾街日報前總編莫瑞暫代至十一月美國總統大選結束，再請威納特接任。

這項人事案一經公布，美英媒體紛紛質疑路易斯和威納特過去在英國媒體時的新聞道德爭議。兩人曾共同報導一系列對英國政治人物揮霍無度的獨家新聞，竟被爆出相關資料是他們付錢給數據資訊公司取得。兩人報導的其他新聞也傳出以欺騙手段蒐集電話和商業紀錄。

華郵編輯部為此強烈抗議。該報年資達四十年的兩屆美國普立茲獎得主馬拉尼斯批評，他不知道有誰會覺得發行人和威納特站得住腳。