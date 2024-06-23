AI等關鍵科技 美將禁對中投資

綜合紐約時報、美聯社及路透廿一日報導，美國財政部提出限制「美國人員」投資中國大陸關鍵科技產業的新草案。

報導稱，美中貿易緊張正升高，該部這項「法規制定建議通知」（NPRM，或譯擬議規則制定通知）會使雙邊經濟關係更緊繃。這也是提防美國技術協助中國發展精密科技並主導全球市場的更廣泛舉措一環。

美國法律規定，美國人員指美國公民、美國永久居民，還有按美國法律組成的公司或組織。

此一新草案基於美國總統拜登去年八月發布的行政命令。該令旨在限制中國、香港與澳門等「關注國家」獲得投入先進技術的美國資金，以免用於強化這類國家的軍武作戰、政府情報、定位跟監及網路能力。

該草案將禁止某些美國對中國公司的投資，鎖定從事半導體、微電子、量子電腦和AI系統研發及生產的陸企。美國政府將在八月四日前徵詢各界意見，隨後發布最終規則，預計將如期在今年底前實施。

該禁令將廣泛影響與陸企做生意的創投與私人資本公司，以及股權投資和債務融資。

相關新限制要求投資人將其某些種類的交易，以及明顯被禁止從事的若干種類投資告知美國財政部。該部則有權強迫投資人撤資，若觸法可能移交美國司法部刑事起訴。

美國財政部廿一日聲明，美國致力促進開放的投資環境，這項新草案將不會改變這點，美方也「並未試圖阻擋所有對中投資」。正如NPRM的內容，這將是（適用）範圍有限、嚴密而且目標明確的國安項目，聚焦替「關注國家」從事涉及若干機敏技術與產品的活動，提供資金和切實益處的一些美國境外投資，而這些技術產品恐對美國國安造成風險。

紐約研究機構榮鼎集團去年發現，自二○一九年以來，美國對中投資已降至每年平均一百億美元，低於自二○○五年至二○一八年的年平均一四○億美元。