美大型科技股 漲勢暫歇

受到輝達（NVIDIA）下跌拖累，美股標普500指數上周五（21日）走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。

標普500指數上周五跌0.2%，一周仍漲0.6%；那斯達克綜合指數跌0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達1.5%。

由於標普500指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，輝達這類大型股走勢對指數影響很大。輝達周線跌4%，影響所及，費城半導體指數上周五跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。

上周五逢每季一次「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動，當日成交量將近180億股，較三個月的平均水準高出55%以上。

美國大型科技股漲勢出現疲態，市場原先表現落後者，如小型股和工業類股等價值股，因價位相較便宜，反而成為資金轉進去處。