鈀金一度漲破1,000美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

用於汽車觸媒轉換器和其他工業用途的鈀金21日漲上一個月高點，一度漲破每英兩1,000美元價位，反映隨著汽車製造商備貨，促使交易者紛紛結清空頭部位。

紐約21日盤中，鈀金一度暴漲11%，躍上每英兩1,029.46美元，終場漲幅收斂至2.9%，以每英兩954.81美元收盤。鈀金主要用於汽車觸媒轉換器，用來減少排放廢氣。隨著電動車在全球車市占比提升，而電動車無需使用觸媒轉化器過濾廢氣，今年來鈀金供過於求，價格承受壓力，延續2023年鈀價大跌39%的頹勢。

但近來油電混合車銷售展望好轉，汽車製造商紛紛補充觸媒轉換器庫存，已使情況改觀。道明證券全球商品策略主管梅雷克說：「基金可能被迫平倉，因為汽車製造商正回補觸媒轉換器庫存、觸動空頭回補買盤。」

今年避險基金與基金經理人原先看空鈀價，美國商品期貨交易委員會（CFTC）資料顯示，止於6月11日當周的淨放空部位升抵2009年12月來最高。

此外，期貨轉現貨（EFP）市場出現短期流動性吃緊，倫敦市場尤其明顯。南非、俄羅斯和北美是鈀金三大產地，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，在俄生產的鈀金條已失去「標準交割」地位，無法進入倫敦市場。

貴金屬交易商Heraeus交易員克萊恩說：「基金經理人持有破紀錄的鈀期貨空頭部位，加上EFP市場近日嚴重逆價差，且過去一個月來為數可觀的ETF配置造成鈀金軋空行情。」

俄羅斯 庫存 電動

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