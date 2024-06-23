巴隆周刊評選／黃仁勳、蘇姿丰入選最佳CEO

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

美國巴隆周刊（Barron's）揭曉2024年最佳執行長，輝達黃仁勳、超微蘇姿丰、高通艾蒙都入列，這些企業領導人造福消費者和股東，並擘劃公司未來，在人工智慧（AI）熱潮席捲全球之際，更以睿智的遠見和敏捷的行動強化競爭優勢。

今年巴隆評選出的執行長逾半數都擬定AI策略，最突出的應屬輝達執行長黃仁勳，不僅登上AI市場峰頂，這市場還是他開創的。四年前黃仁勳宣稱：「我們可說催生人工智慧大爆炸（big bang）。」之後，輝達股價飆漲1,300%，最近市值突破3兆美元，一度擠下微軟而成美股市值王。

現年61歲的黃仁勳聚焦於軟硬體整合，並建立起由開發者與使用者專家組成的龐大生態系，吸引企業優先選用輝達晶片打造「AI工廠」，運用多達10萬顆晶片連結而成的系統把數據轉化為智慧。

黃仁勳讓三支團隊同時運作，分別聚焦這一代晶片、策劃明年升級、發想未來可能性。佐以巨額研發預算，鞏固技術領先優勢。

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