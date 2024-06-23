擔心數位市場法影響 蘋果延後在歐推AI新功能

蘋果公司21日宣布，將延後在歐盟市場推出三款人工智慧（AI）新功能，因擔心歐盟「數位市場法」對科技大廠的試圖管制，會對其產品和服務造成影響。

蘋果表示，今年將不會對歐盟使用者推出三款本月稍早發表的AI新功能，包括Apple Intelligence、iPhone「鏡像輸出」，以及「同播共享」的Screen Sharing功能，因為數位市場法可能迫使其降低產品和服務的安全性。

該公司說：「我們擔心數位市場法對互操作性的要求，可能迫使我們透過危害用戶隱私和資料安全的方式，來放棄我們產品的完整性。」

歐盟的數位市場法強迫大型科技平台必須遵守其列出的一長串行為準則，不允許科技平台提供的服務對自家產品有特別偏愛，也不允許其將不同服務間的個人資料合而為一，或利用從第三方廠商蒐集到的數據來與之競爭，並要求其推出的App也要能在敵對平台上下載得到。

在這些規定下，歐盟已將六家科技大廠指定為「守門人」（gatekeepers），並對其進行更嚴格的審查。除了蘋果外，這些廠商還包括微軟、Google母公司字母，和臉書母公司Meta等。

對於蘋果的決定，歐盟執委會表示：「歡迎守門人企業在歐洲提供服務，只要它們遵守我們旨在確保公平競爭的規定。」

Apple Intelligence是今年蘋果全球開發者大會（WWDC）的主要重點，將包含在蘋果今年稍晚推出的新版作業系統中。這項功能將協助使用者彙整文件要點、生成原創圖片和搜尋相關資料，並也將對蘋果數位助理Siri進行改版升級。

這項功能已刺激蘋果股價連漲數周，自10日的WWDC發表會來已躍漲約9%，市值達到逾3.2兆美元。

雖然不清楚蘋果最新AI功能為何可能違反數位市場法，但蘋果決定延後在歐盟推出這項功能，可能會讓當地消費者感到不滿，並進而對監管機關施壓。

至於另外兩項功能，「鏡像輸出」功能是讓使用者能將iPhone畫面顯示到Mac電腦上並進行完全操控，Screen Sharing則是讓iPad或iPhone可透過「同播共享」功能，將畫面分享到其他裝置進行遠端操控。