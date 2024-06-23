彭博：美股未必泡沫 但報酬不理想

美股、台股驚驚漲，讓市場得了「懼高症」，美股泡沫之說甚囂塵上，彭博資訊專欄作家凱撒（Nir Kaissar）指出，說股市已成「泡沫」言之過早，但股價偏貴已無可爭議，在出現高股價後，接下來的平均報酬率往往低於平均水準。

凱撒表示，唯一可比較的「泡沫」先例是一九九○年代末的網路泡沫。若以此為標準，好消息是目前美股算不上泡沫，壞消息則是兩者已相當接近，因而拖累未來幾年的美股報酬率。

凱撒表示，目前標普五百大企業未來一、二個月的預估本益比為廿二倍，遠低於一九九九年十二月時的卅倍；若以去年盈餘計算則本益比為廿五倍。若以景氣循環調整本益比（CAPE）或過去十年企業實質盈餘為計算基礎，目前本益比為卅三倍，比網路泡沫時的頂峰水位卅八倍低。美股不僅比當時便宜且品質更佳。五百大企業比一九九九年更賺錢，資本回報率比當時高百分之五十五，資產報酬率高出百分之卅四，股本報酬率也高出百分之八。另外許多企業在二○○八年後大舉減債，因此股本負債率僅一九九九年時的一半。

目前標普大企業平均股利率僅略高於百分之一，不足以支持高股價，因此全靠企業獲利成長，過去卅年來企業營收年均成長百分之四，可假定此一水位能持續，但獲利率問題較大。

一九九○年迄今，標普五百大平均本益比為十八倍；若未來十年本益比降到此一水位，則美國年均報酬率將下降二點二個百分點，為百分之三點二。

凱撒說，美股目前未必成「泡沫」，但可確定的是未來幾年不甚理想。