外電估美通膨趨緩 輝達漲勢熄火 投資人觀望經濟數據

美股受AI繪圖晶片大廠輝達下跌拖累，上周五標普五百指數走低，不過周線仍保持連三周漲勢。外電報導指出，美國本周將公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標—五月核心個人消費支出物價指數（PCE），預料年增率會降至二○二一年三月來最緩的百分之二點六，雖不足以左右Fed下個月決策，仍可能影響投資人布局。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）認為，科技類股指數勢必出現重大調整，而這指數正是規模八百億美元的XLK指數股票型基金追蹤的基準指數。索斯尼克說，「輝達在指數中的權重將大幅上升，蘋果公司勢必縮水。考量到超大科技股整體、尤其是輝達對大盤指數極其龐大的重要性，可想而知，交易者會擔心尾盤可能出現劇烈波動」。

隨著選擇權到期，投資人也調整部位。輝達差點扳回百分之五的跌幅後又再跌，兩天內市值蒸發超過二千二百億美元，蘋果也跌逾百分之一。

美國大型科技股漲勢出現疲態，市場原先表現落後者如小型股、價值股（如金融和工業），因價位相較便宜，反而成為資金轉進的去處。Tallbacken Capital Advisors負責人普爾夫斯說，「投資人不想錯過這波漲勢，如果他們賣出輝達，最有可能去的地方是價值股和景氣循環股」。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進價位相對便宜的類股之勢，也有助化解投資過度集中大型科技股的疑慮。

標普五百指數上周五跌百分之○點二，但一周仍上漲百分之○點六。那斯達克綜合指數下跌百分之○點二，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，周線漲幅達百分之一點五。

由於標普五百指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，像輝達這類超級大型股的走勢對指數影響很大。

輝達連兩日大跌逾百分之三，周線跌百分之四。影響所及，費城半導體指數上周五下跌百分之一點三，周線跌百分之一點一；台積電ADR跌百分之○點八，周線仍漲百分之○點八。

上周五適逢每季一次的「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動。上周五的成交量將近一百八十億股，較三個月的平均水準高出百分之五十五以上。輝達相關周五到期的合約占所有資產排名第二，僅次於標普五百指數的合約，上周五也剛好是標普道瓊指數調整權重的日子。