巴隆周刊報導：輝達漲太凶...買台積電更安全

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價連兩日重挫3％，合計跌了6.7％，甫摘下的美股市值王榮銜又還給微軟公司。美國巴隆周刊（Barron's）指出，輝達股價漲幅已大，居高思危的投資人另有更安全、穩當的人工智慧（AI）題材股可挑選，例如晶圓代工龍頭台積電（2330）。

道瓊社報導，巴隆周刊不建議此刻放空輝達，因從奔馳的火車跳下顯然不智，且短期內輝達AI晶片市場龍頭地位穩固如山，但已浮現警訊，包括過去四季盈餘季比成長率逐季下滑，從88%趨緩至34%、22%和18%。

再檢視輝達的預期本益比，已從去年約25倍躍上現在的45倍。華爾街預估輝達2026年度股價營收比（PSR）更達到20倍。

對照下，巴隆周刊推薦12檔可望因AI熱潮方興未艾受惠的股票。台積電雀屏中選，儘管有地緣政治風險，但台積電是製造AI晶片的首選，深受輝達、超微（AMD）等大客戶倚重。

其餘11家名列AI安全投資名單的公司包括：美光、Arista Networks、康寧、高通（Qualcomm）、安謀（Arm）、軟銀（SoftBank）、甲骨文（Oracle）、慧與科技（HPE）和戴爾（Dell）、微軟（Microsoft），以及奧多比（Adobe）。