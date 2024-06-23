美將限制企業投資大陸AI 預計年底前實施

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
拜登政府21日公布草案，將限制美國個人與企業，投資中國大陸AI等涉及國家安全科技領域。（美聯社）
拜登政府21日公布草案，將限制美國個人與企業，投資中國大陸AI等涉及國家安全科技領域。（美聯社）

美國政府21日公布草擬的新規定，準備限制美國企業投資中國大陸的人工智慧（AI），以及其他可能危害美國國家安全的科技領域。相關限制措施包括禁止投資，或是必須知會政府相關部門。

美國總統拜登去年8月簽署一項行政命令，目的在限制美國的科技、資金、專長，流入與人民解放軍有關的中國大陸企業集團。美國財政部21日發出的新規提案，就是要落實該命令。草案內容公告，未來六周將聽取公眾意見直到8月初，接下來可能略有修訂，預定今年年底前實施。

根據拜登去年的相關行政命令，美國個人與企業在人工智慧、半導體、微電子、量子運算等領域的特定投資，是規範的重點。這是要避免美國的技術幫助中國大陸發展精良科技，也是拜登政府廣泛推動諸多措施的一部分。加上過去兩年來陸續啟動的多個出口管制，美國要讓陸企愈來愈難取得新科技。

美國財政部主管投資安全的助理部長羅森說：「這項法規提案增進了我們的國家安全。其中涉及的不只是資金，而是能夠避免特定美國投資所提供的許多益處，淪為支持一些國家發展敏感科技，進而威脅到我們的國家安全。」

財政部強調，設限的範圍會限縮在很窄的國安目標之內，針對美企在有疑慮的特定國家所進行的投資。

新規定將禁止針對特定終端使用者的AI投資，以及使用特定算力的電腦系統訓練。另外，也會要求企業將未直接列為禁止投資的一些半導體研發等計畫，知會政府。

可能豁免的是公開市場交易的證券或是基金，例如指數型基金、共同基金。在一定門檻以下的特定有限合夥投資（LP）、捐贈、做為種子創投資金的年金基金等，也可望獲得豁免。

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