比特幣漲不動 分析師：美股將有夏日修正 輝達要當心

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
一些分析師由比特幣這個月來軟弱無力，沒跟上美股創新高，認為美股即將展開修正。 路透
一些分析師由比特幣這個月來軟弱無力，沒跟上美股創新高，認為美股即將展開修正。 路透

投資銀行Stifel首席股票策略師班尼斯特在最新報告中警告，比特幣近來的疲弱行情預示美股即將會有「夏日修正」，投資人應提高警覺。而且，輝達可能會領跌。

比特幣因6月7日以來的賣壓，截至21日已經自今年3月的近期高點下挫超過10%。班尼斯特以過去三年多來比特幣與那斯達克100指數強烈的相關性，認為美股恐怕很快就會追隨比特幣下挫。

6月比特幣價格大約在65,000美元上下，總是無力拉回前波高點。但是美股大盤卻是由輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）這些大型科技股領軍上攻，屢創新高。比特幣沒能同時開創新高價，班尼斯特說，「這預示標普500的夏日修正逼近了」。

班尼斯特並不是唯一由比特幣行情尋找美股線索的華爾街分析師。Fairlead Strategies創辦人史塔科頓在CNBC的最近的CNBC的訪談上也提到美國科技股與比特幣的分歧愈來愈大，她說，分歧拉大令人擔心的是，「一旦有人說，『等一下，輝達是否是有點漲太多了』，接著就會是那斯達克100指數最終跟進比特幣的頹勢」。

另一個因素是美國聯準會的政策立場。班尼斯特相信，聯準會的鴿聲轉淡，繼續不急著降息，較高利率維持更久，估值已過高的標普500成分股將更添拋售風險。他看夏日修正情境，會是輝達受到最嚴酷的打擊，「輝達會依循過往的循環——上攻的領導者，也將在2024第3季的修正時領跌」。

尼斯 比特幣 美股

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