一度登上市值王！黃仁勳1周出售72萬股NVIDIA股票 套現逾9千萬美元

輝達（Nvidia）本周稍早股價狂飆，一度登上全球市值王，該公司執行長黃仁勳依照原定計畫，一周出售了價值逾9,000萬美元的持股。

綜合Benzinga與彭博資訊的報導，據輝達提交給美國證管會（SEC）的文件，黃仁勳在20、21日賣出24萬股持股，價值3,160萬美元。他在13~21日之間，共計脫手72萬股股票，進帳9,464萬美元。

與此同時，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也在21日出售10萬股股票，價值1,270萬美元。

輝達（Nvidia）在20、21日兩天，一反先前漲勢，合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。輝達過去兩天市值蒸發逾2,200億美元，21日市值降至約3.1兆美元，低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元。

交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，但凸顯出輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。