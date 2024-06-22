快訊

綠批國會改革為擴權 柯文哲嗆賴總統設3大委員會才是擴權

算清楚了嗎？新青安40年期千萬房貸 累積利息達550萬

一度登上市值王！黃仁勳1周出售72萬股NVIDIA股票 套現逾9千萬美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）本周稍早股價狂飆，一度登上全球市值王，該公司執行長黃仁勳依照原定計畫，一周出售了價值逾9,000萬美元的持股。

綜合Benzinga與彭博資訊的報導，據輝達提交給美國證管會（SEC）的文件，黃仁勳在20、21日賣出24萬股持股，價值3,160萬美元。他在13~21日之間，共計脫手72萬股股票，進帳9,464萬美元。

與此同時，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也在21日出售10萬股股票，價值1,270萬美元。

輝達（Nvidia）在20、21日兩天，一反先前漲勢，合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。輝達過去兩天市值蒸發逾2,200億美元，21日市值降至約3.1兆美元，低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元。

交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，但凸顯出輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。

NVIDIA 美國 財務 黃仁勳

延伸閱讀

少賺近5兆元！孫正義當年含淚脫手NVIDIA 如今後悔賣太早：大魚溜了

MLB／與黃仁勳同場開球台裔小將 美球評讚喊大聯盟見

高虹安吃AI芒果冰挨批侵權 議員酸「難怪深陷官司」籲公開致歉

經濟日報社論／強化產業在AI風潮中關鍵地位

相關新聞

少賺近5兆元！孫正義當年含淚脫手NVIDIA 如今後悔賣太早：大魚溜了

輝達（Nvidia）雖然在過去兩個交易日，股價大跌近7%，但該公司今年的漲幅仍高達155%。軟銀（Softbank）執行...

一度登上市值王！黃仁勳1周出售72萬股NVIDIA股票 套現逾9千萬美元

輝達（Nvidia）本周稍早股價狂飆，一度登上全球市值王，該公司執行長黃仁勳依照原定計畫，一周出售了價值逾9,000萬美...

美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

受到輝達（Nvidia）下跌拖累，美國股市標普 500 指數周五走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資...

影／德國車商叫苦不迭 為何電動汽車賣不動？外媒揭有這些原因

德國車商叫苦不迭，他們的電動汽車銷售情況不夠理想，原因何在？不是說好了要發力推動清潔能源汽車嗎！

「泰勒絲通膨」如何撼動歐洲？ 經濟學家不敢漏掉

別以為只有泰勒絲（Taylor Swift）的粉絲密切關注她巡迴演唱會的日期，如今歐洲的大咖經濟學家也都全神貫注，緊盯...

緩解美中競爭風險 東南亞搶入金磚國家

中國大陸與俄羅斯領導人過去一周相繼出訪東南亞，期間此區國家紛紛表達渴望加入「金磚國家」（Brics）的意願。彭博資訊報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。