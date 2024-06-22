快訊

綠批國會改革為擴權 柯文哲嗆賴總統設3大委員會才是擴權

算清楚了嗎？新青安40年期千萬房貸 累積利息達550萬

少賺近5兆元！孫正義當年含淚脫手NVIDIA 如今後悔賣太早：大魚溜了

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
軟銀（Softbank）執行長孫正義。路透
軟銀（Softbank）執行長孫正義。路透

輝達（Nvidia）雖然在過去兩個交易日，股價大跌近7%，但該公司今年的漲幅仍高達155%。軟銀（Softbank）執行長孫正義坦言，後悔太早出清持股，並透露先前曾有意併購輝達。

孫正義21日在東京的年度股東大會上表示：「想到錯失的機會令人懊惱，我必須含淚出售（輝達）股票，一條大魚就此溜走」。數年前軟銀願景基金的投資機構，覺得必須鎖住獲利出場。

軟銀在2019年清空持有的4.9%輝達股票，套現33億美元。軟銀約以7億美元購入這些持股，當時看來大賺一筆。

但輝達股票這時才剛起漲，要是軟銀一路抱到現在，如今價值將達約1,600億美元，等於軟銀少賺了超過1,500億美元（新台幣約4.85兆）。

孫正義並透露，他2016年買下晶片設計公司安謀（Arm）後，曾在自家後院與輝達執行長黃仁勳，就潛在收購提案討論了四小時。他當時說：「我買了安謀，現在想買輝達」。他擬併購輝達，並讓公司下市，同時請黃仁勳留任，但雙方並未達成協議。

孫正義還說，他一度想注資ChatGPT開發商OpenAI，但OpenAI共同創辦人奧特曼，最後選擇接受微軟的投資。

NVIDIA OpenAI 孫正義 安謀 軟銀

延伸閱讀

MLB／與黃仁勳同場開球台裔小將 美球評讚喊大聯盟見

經濟日報社論／強化產業在AI風潮中關鍵地位

結合機器人技術 軟銀執行長孫正義：要打造超級AI時代

NVIDIA股價顫巍巍…美媒建議改打12張AI安全牌 這支台股也入列

相關新聞

少賺近5兆元！孫正義當年含淚脫手NVIDIA 如今後悔賣太早：大魚溜了

輝達（Nvidia）雖然在過去兩個交易日，股價大跌近7%，但該公司今年的漲幅仍高達155%。軟銀（Softbank）執行...

一度登上市值王！黃仁勳1周出售72萬股NVIDIA股票 套現逾9千萬美元

輝達（Nvidia）本周稍早股價狂飆，一度登上全球市值王，該公司執行長黃仁勳依照原定計畫，一周出售了價值逾9,000萬美...

美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

受到輝達（Nvidia）下跌拖累，美國股市標普 500 指數周五走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資...

影／德國車商叫苦不迭 為何電動汽車賣不動？外媒揭有這些原因

德國車商叫苦不迭，他們的電動汽車銷售情況不夠理想，原因何在？不是說好了要發力推動清潔能源汽車嗎！

「泰勒絲通膨」如何撼動歐洲？ 經濟學家不敢漏掉

別以為只有泰勒絲（Taylor Swift）的粉絲密切關注她巡迴演唱會的日期，如今歐洲的大咖經濟學家也都全神貫注，緊盯...

緩解美中競爭風險 東南亞搶入金磚國家

中國大陸與俄羅斯領導人過去一周相繼出訪東南亞，期間此區國家紛紛表達渴望加入「金磚國家」（Brics）的意願。彭博資訊報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。