少賺近5兆元！孫正義當年含淚脫手NVIDIA 如今後悔賣太早：大魚溜了

輝達（Nvidia）雖然在過去兩個交易日，股價大跌近7%，但該公司今年的漲幅仍高達155%。軟銀（Softbank）執行長孫正義坦言，後悔太早出清持股，並透露先前曾有意併購輝達。

孫正義21日在東京的年度股東大會上表示：「想到錯失的機會令人懊惱，我必須含淚出售（輝達）股票，一條大魚就此溜走」。數年前軟銀願景基金的投資機構，覺得必須鎖住獲利出場。

軟銀在2019年清空持有的4.9%輝達股票，套現33億美元。軟銀約以7億美元購入這些持股，當時看來大賺一筆。

但輝達股票這時才剛起漲，要是軟銀一路抱到現在，如今價值將達約1,600億美元，等於軟銀少賺了超過1,500億美元（新台幣約4.85兆）。

孫正義並透露，他2016年買下晶片設計公司安謀（Arm）後，曾在自家後院與輝達執行長黃仁勳，就潛在收購提案討論了四小時。他當時說：「我買了安謀，現在想買輝達」。他擬併購輝達，並讓公司下市，同時請黃仁勳留任，但雙方並未達成協議。

孫正義還說，他一度想注資ChatGPT開發商OpenAI，但OpenAI共同創辦人奧特曼，最後選擇接受微軟的投資。