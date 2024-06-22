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美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（Nvidia）周五差一點扳回5%的跌幅後又再下跌，兩天內市值蒸發超過2,200億美元。路透
輝達（Nvidia）周五差一點扳回5%的跌幅後又再下跌，兩天內市值蒸發超過2,200億美元。路透

受到輝達（Nvidia）下跌拖累，美國股市標普 500 指數周五走低，不過周線仍保持連三周漲勢。隨大型科技股漲勢暫歇，資金顯有轉進價位相對便宜的類股之勢，也有助於化解投資過度集中大型科技股的疑慮。

標普500指數周五跌 0.2%，但本周仍漲 0.6%。那斯達克綜合指數下跌 0.2%，一周下來變動不大。道瓊工業指數微漲，一周來漲幅達1.5%。

由於標普500指數和那斯達克綜合指數均按市值加權計算，像輝達這類超級大型股的走勢對指數的表現影響很大。輝達連二日大跌逾3%，周線跌4%。影響所及，費城半導體指數周五下跌1.3%，周線跌1.1%；台積電ADR跌0.8%，周線仍漲0.8%。

周五適逢每季一次的「三巫日」，大量選擇權到期放大成交量和波動。周五的成交量將近180億股，較三個月的平均水準高出55%以上。輝達相關周五到期的合約占所有資產排名第二，僅次於標普500指數的合約。周五也剛好是標普道瓊指數調整權重的日子。

盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克 （Steve Sosnick）認為，科技類股指數勢必出現重大調整， 而這指數正是規模800億美元的XLK指數股票型基金追蹤的基準指數。他說：「輝達在指數中的權重將大幅上升，蘋果公司勢必縮水。考量到超大科技股整體尤其是輝達對大盤指數極其龐大的重要性，可想而知交易者會擔心尾盤可能出現劇烈波動。」

隨著選擇權到期，投資人也調整部位。輝達差一點扳回5%的跌幅後又再下跌，兩天內市值蒸發超過2,200億美元，蘋果也下跌逾1%。

美國大型科技股漲勢出現疲態，市場原先表現落後者，如小型股和所謂價值股（如金融和工業類股），因價位相較便宜，反而成為資金轉進的去處。

Tallbacken Capital Advisors負責人普爾夫斯（Michael Purves）說，「投資人不想錯過這波漲勢，如果他們賣出輝達，最有可能去的地方是價值股和景氣循環股」。

下周將公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標──5月核心個人消費支出（PCE）物價，預料年增率會降至2021年3月來最緩的2.6%，雖不足以左右Fed下個月的決策，但仍可能影響投資人布局。

NVIDIA 指數 標普 科技股 輝達

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