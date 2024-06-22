傳馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

彭博21日引述知情人士說法報導，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與他旗下大腦晶片新創公司Neuralink的女高層齊利斯（Shivon Zilis），於今年稍早誕下第3名孩子。目前尚不清楚馬斯克到底有多少小孩，但已知至少是11寶爸。

美國新聞網站Business Insider報導，現年38歲的齊利斯是Neuralink的營運和特別項目總監。齊利斯與馬斯克2021年11月才誕下一對雙胞胎，此次將是兩人的第3名小孩。

根據先前的法庭文件顯示，馬斯克和齊利斯2022年4月提交申請，要求更改雙胞胎的名字，以便「擁有父親的姓氏，並將母親的姓氏作為中間名的一部分」。

目前尚不清楚馬斯克到底有多少小孩，但已知他與第一任妻子、作家賈斯汀．馬斯克（Justine Musk）生下5孩、與女歌手格萊姆斯（Grimes）生下3孩，另與齊利斯生下雙胞胎以及此次傳聞提及的小孩，共計至少11名。對此消息，齊利斯和馬斯克皆未做出回應。