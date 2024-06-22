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俄羅斯：願與美國「全面對話」 但烏克蘭須列入議程

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
克宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯願與美國「全面對話」，但烏克蘭問題須列入議程。路透
克宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯願與美國「全面對話」，但烏克蘭問題須列入議程。路透

克里姆林宮21日表示，俄羅斯認為，俄方迫切需要與美國展開安全談判，但談判必須是「全面」，且包括烏克蘭問題。

路透報導，當被問及俄羅斯是否準備好與美國討論核風險時，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「不可能從累積的問題中剔除任何單獨的部分，我們也不會這樣做。 」

他表示：「我們對於對話持開放態度，但要廣泛、全面的對話，涵蓋所有方面，包括當前與烏克蘭周邊衝突有關的方面，與美國直接捲入這場衝突有關的方面。」

美國則否認俄羅斯的說法，即透過武裝烏克蘭，美國已成為一場旨在對莫斯科造成毀滅性「戰略失敗」戰爭中的直接參戰者。美國表示，任何有關戰爭的談判都是烏克蘭的事。

正如佩斯科夫所述，俄羅斯的立場並無新意。但他告訴記者，俄羅斯和美國需要討論的議題清單正在增加。

佩斯科夫說，「整體來說，這種對話是非常必要的，因為問題正在堆積，而且有很多問題與全球安全架構相關。」從美方角度來看，在烏克蘭戰爭的第3年裡，俄羅斯總統普亭為安全問題的清單增添更多色彩。

俄羅斯 烏克蘭 美國

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