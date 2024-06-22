蘋果延後在歐洲推出最近發表的AI功能
蘋果公司（Apple）今天指出，由於歐洲聯盟意在遏制科技巨頭力量的新立法存在「監管不確定性」，將延後在歐洲推出他們最近宣布的人工智慧（AI）功能。
法新社報導，蘋果發言人援引歐盟「數位市場法」（Digital Markets Act）表示：「我們認為今年無法對歐盟用戶推出這些功能。」
蘋果本月稍早發表AI平台Apple Intelligence，向用戶保證蘋果不會在AI熱潮中落後。
蘋果這項宣布包括與OpenAI合作，讓iPhone用戶使用聊天機器人ChatGPT功能。
蘋果表示，這項功能，以及iPhone Mirroring和SharePlay螢幕分享增強功能被擱置。
蘋果指出，「我們致力與歐盟委員會（European Commission）合作，試圖找出一種解決方案，使我們能在不損害歐盟客戶安全下向他們提供這些功能。」
為了在歐洲灌輸公平競爭概念，「數位市場法」為蘋果等特別指定的網際網路守門人列出一份該做和不該做的清單。
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