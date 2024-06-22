OpenAI對手 推出新模型

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

OpenAI競爭對手Anthropic於20日發表該公司最新的生成式AI模型Claude 3.5 Sonnet，並宣稱這是目前旗下最強大的AI模型。

Anthropic表示，這是Claude 3.5家族的第一個模型，可在該公司網站Claude.ai以及iOS作業系統的App上免費使用。

Anthropic還推出了一項新功能「Artifacts」，可將AI生成的文字或程式碼，保存在旁邊單獨的視窗。這形同創建一個動態工作空間，可以隨時查看、編輯。Anthropic說，預計這對程式開發、擬定和分析法律合約、撰寫商業報告來說會很有用。

另一方面，高利率衝擊各行各業的資訊科技（IT）預算，但AI和雲端運算對企業前途影響甚鉅，帶動當前支出。根據CNBC的一項半年度調查，在投資AI的公司裡，把錢砸在員工使用的AI工具上，例如微軟的Copilot，相較於投資於面向顧客的應用軟體，如客服和銷售領域的AI聊天機器人，前者數量大約是後者的四倍。

調查顯示，60%的受訪公司認為生成式AI對其業務至關重要，44%表示明年最大筆IT預算會花在AI。60%描述他們的新AI投資正在「加速」。

儘管擔心經濟放緩，許多公司仍勇於投資，提供客戶最新的應用程式

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