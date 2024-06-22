華郵候任總編甫獲任命 即爆新聞道德爭議無法履新
美國「華盛頓郵報」最近才爆發人事大地震，閃電換掉女總編，由英國老報人威納特接任，沒想到威納特最近被挖出新聞道德爭議，華郵高層今天證實，甫獲任命的威納特無法履新。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）發行人兼執行長路易斯（William Lewis）今早發給員工的備忘錄中宣布，威納特（Robert Winnett）決定不接受這份新工作。他將繼續留在英國倫敦擔任「電訊報」（Telegraph）副總編輯。
本月初，華郵才進行重大改組，閃電換掉女總編輯布茲比（Sally Buzbee）。她是華郵創社近150年來首位女總編，2021年上任前，也曾在美聯社擔任總編一職。
但華郵最近刊出該報記者撰寫的調查報導，揭露威納特昔日新聞道德爭議，包括透過欺騙手段收集報導資料，這種做法在英國常見，但為美國記者所不恥。
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